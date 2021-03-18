Власти Сочи рассчитывают принять на курорте с мая по сентябрь 2021 года около 4 миллионов туристов

Фот мэрии Сочи

По данным крупных российских туроператоров, так называемый «высокий» курортный сезон в Сочи в этом году начнется существенно раньше обычного.

Объем продаж путевок и туров в Сочи на летние месяцы почти в 3 раза превышает показатели 2020 года.

При этом массовый наплыв туристов на курорт можно ожидать уже в апреле. Максимальная же загрузка сочинских санаториев, отелей и пансионатов придется на период с середины июля по середину августа.

Власти города рассчитывают на приезд в Сочи в период с мая по сентябрь 2021 года около 4 миллионов туристов.

- Это заметно выше показателей 2019 и 2020 годов. Мы всегда рады гостям и сделаем все, чтобы их отдых был комфортным, разнообразным и безопасным,- отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский

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В общей сложности перечень включает 206 крупных городских объектов для строительства и реконструкции. На реализацию проектов планируется направить более 267 млрд рублей.(читать далее)