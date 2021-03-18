В Сочи до 2030 года будет реконструировано и построено более 200 объектов инфраструктуры

Фото мэрии Сочи

В общей сложности перечень включает 206 крупных городских объектов для строительства и реконструкции. На реализацию проектов планируется направить более 267 млрд рублей.

Наиболее значительные проекты будут реализованы в сфере образования и культуры -речь идет о реконструкции и созданию более 100 объектов на общую сумму почти в 60 млрд рублей.

- Речь идет о строительстве 21 школы и четырех блоков начальных школ, 29 детских садов и пяти блоков детских дошкольных учреждений, двух универсальных спортивных залов. Мы рассчитываем на выделение государственного финансирования на 43 объекта культуры на сумму 13,3 млрд рублей, в том числе на реконструкцию пяти парков культуры и отдыха, капитальный ремонт Зала органной и камерной музыки, строительство Сочинской камерной филармонии, а также реконструкцию концертного зала "Фестивальный" и Зимнего театра,- отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский

Серьезные перемены ожидают и сферу ЖКХ Сочи. Планируется строительство 23 объектов водоснабжения и водоотведения на 123 млрд рублей, в том числе на строительство новой системы водоотведения в Центральном районе курорта.

На сумму 9,2 млрд рублей запланирована реконструкция крупных очистных сооружений- "Дагомыс", "Лазаревское" и "Бзугу".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мэр Сочи: Цены на жилье на курорте в ближайшее время заметно вырастут

В разговоре с журналистами 18 марта мэр Сочи Алексей Копайгородский подтвердил, что в связи с вводимыми с июля 2021 года на курорте серьезными ограничениями на строительство нового жилья и отелей, стоимость квартир в Сочи может заметно вырасти.(читать далее)