Мэр Сочи: Цены на жилье на курорте в ближайшее время заметно вырастут

Фото мэрии Сочи

В разговоре с журналистами 18 марта мэр Сочи Алексей Копайгородский подтвердил, что в связи с вводимыми с июля 2021 года на курорте серьезными ограничениями на строительство нового жилья и отелей, стоимость квартир в Сочи может заметно вырасти.

- Курорт станет более дорогим для постоянного проживания. Хаотичная постройка и дешевые квадратные метры в свое время позволили сюда приехать многим людям с целью постоянного проживания. Но когда в десятиэтажном доме вода доходит до пятого этажа, а все, кто выше, носят воду ведрами, говорить о нормальных условиях для их жизни не приходится,- отметил мэр Сочи.

При этом глава города подчеркнул, что до недавних пор уровень поступлений в бюджет Сочи от строительной сферы был несопоставимо низким-всего около 4,5 %.

Тем не менее, массовое строительство привело к огромным пробелам в социальной сфере- сейчас в Сочи не хватает более 9 тысяч мест в детсадах и около 25 тысяч мест в школах.

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Власти Сочи намерены ввести ограничения на строительство многоквартирных домов с 1 июля

Запрет начнет действовать после проведения необходимых процедур, голосования депутатов, общественных слушаний. Мы для себя приняли дату - 1 июля", - рассказал в ходе пресс-конференции 9 марта первый вице-мэр Сочи Денис Юрковский.(читать далее)

Новые правила строительства гостиниц в Сочи вводятся в действие с 1 июля

С 1 июля 2021 года в Сочи будут введены новые ограничения на строительство. Они касаются многоквартирного и частного жилья, а также гостиниц.

Власти курорта намерены тщательно контролировать возводимое жилье, которое зачастую выдают за апартаменты.(читать далее)