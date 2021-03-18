Девять парковых зон в Сочи будут снабжены новыми системами видеонаблюдения в 2021 году

Фото мэрии Сочи

Сейчас в Сочи системами видеонаблюдения снабжены 18 городских парков и скверов. Здесь установлены 92 цифровые видеокамеры с высоким качеством изображения.

В 2021 году намечено оснастить такими системами девять городских парковых зон. Для этого планируется приобрести еще 90 видеокамер.

Это будут как обычные обзорные видеокамеры, так и новые модели, снабженные функцией распознавания лиц.

- По результатам тестирования возможно дооснащение ситуационного центра «Безопасный Сочи» системами нейросетевого видеоанализа, – рассказал начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи Вадим Снегирев.

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По данным крупных российских туроператоров, так называемый «высокий» курортный сезон в Сочи в этом году начнется существенно раньше обычного.

Объем продаж путевок и туров в Сочи на летние месяцы почти в 3 раза превышает показатели 2020 года.(читать далее)