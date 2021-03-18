На Кубани 36-летний задержанный внезапно умер в отделении полиции

Фото Светланы Маковеевой

13 марта в отдел полиции станицы Павловской доставили 36-летнего местного жителя. Наряд забрал его на улице в совершенно невменяемом состоянии.

Мужчина источал сильный запах спиртного в радиусе нескольких метров, постоянно падал, но всякий раз вставал и приставал к прохожим.

Задержанного поместили в камеру при отделении. Однако, уже примерно через час, сержант дежурной смены заметил, что его подопечный вдруг затих.

Подойдя к камере, полицейский увидел, что мужчина весь побелел и сидел неподвижно, закрыв глаза. Сержант самостоятельно пытался привести его в чувство, но эти попытки успехом не увенчались.

Вызвали скорую. Фельдшер прибыла на место уже через 3 минуты, и принялась оказывать мужчине помощь. Но спустя полчаса он умер.

Вскоре в отделение прибыло все районное полицейское начальство. Выяснилось, что при поступлении в отделение замеры степени опьянения при выдохе, взятые у мужчины, показали огромную дозу в 1,87 мг/л, что соответствует практически коматозному состоянию.

При этом в самом отделении сотрудники утверждали, что никаких противопоказаний к помещению в камеру у мужчины не было.

Выяснились и весьма любопытные подробности из жизни задержанного. В период с 2001 по 2019 год он семь раз был судим за кражу, угон машины, угрозу убийством, умышленное уничтожение имущества и незаконное проникновение в жилище.

- Предварительная причина смерти задержанного - алкогольный гепатит. По факту произошедшего проводится проверка, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах региона.

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