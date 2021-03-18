На Кубани разрешат проведение массовых деловых мероприятий при строгом соблюдении требований Роспотребнадзора

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае снимают запрет на проведение массовых деловых мероприятий. Но они будут разрешены только при строгом соблюдении требований Роспотребнадзора.

Глава региона Вениамин Кондратьев подписал документ, в котором обозначены изменения правил режима повышенной готовности. Постановление разрешает организацию и проведение в регионе деловых мероприятий с большим количеством участников с 5 апреля.

- На каждого делегата должно приходится не менее 4 квадратных метров площади помещения. Залы разрешено заполнять не более, чем на 50%, - сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Аналогичное число зрителей должно быть в театрах, кинозалах, клубах, дельфинариях и на стадионах.

Ряд ограничений в работе отраслей снимают уже 22 марта. В регионе распахнут двери кафе и рестораны в торговых центрах. Главное условие - наличие отдельного зала обслуживания посетителей.

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