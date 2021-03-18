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В Анапе произошла серьезная массовая авария вечером 18 марта. ДТП произошло на перекрестке Анапского шоссе и улице Солнечной, в районе съезда в станицу Анапскую.

- При столкновении машин пострадали люди, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в экстренных службах, не уточнив число водителей и пассажиров, которые получили ранения.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, спасатели, врачи скорой медицинской помощи.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Анапе на трассе столкнулись два автобуса, один из которых приписан к местному санаторию. По предварительным данным, в ДТП пострадали шесть человек, их всех доставили в больницу. Сейчас на месте работают полицейские.

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В настоящее время по факту случившегося проводится проверка. Выясняются все обстоятельства случившегося. По предварительным данным, одно из транспортных средств допустило выезд на встречную полосу (подробности)