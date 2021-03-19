В Геленджике снесли еще один этаж недостроенного многоэтажного дома

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В Северном микрорайоне Геленджика практически отсутствуют социальные и спортивные объекты, а место очень густонаселенное. Поэтому губернатор поручил остановить строительство двух многоквартирных домов, а в районе создать всю необходимую инфратруктуру.

- Один из домов находился на стадии фундамента, второй успели возвести почти до шестого этажа. Сейчас застройщик сносит еще один этаж недостроенного дома – третьего. На месте работают два экскаватора с гидромолотами и подъемный кран, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также сейчас продолжается снос самостроев в Анапе. Там уберут 12-этажный дом на улице Таманской и здания на песчаных дюнах на Витязевской косе.

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