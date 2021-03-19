Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 19 марта выросло на 124

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб Краснодарского края обнародовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией в регионе. Ситуация с коронавирусом остается напряженной, но наблюдается спад заболеваемости. Стабилизацию эпидобстановки медики связывают с вакцинацией населения.

По данным на 19 марта за сутки в Краснодарском крае в госпитали попали 124 человек, накануне было зафиксировано 126 новых случая. Самыми зараженными за день стали Краснодар, Сочи, Новороссийск и Тихорецкий район, здесь выявили 31, 17 и по семь новых случаев соответственно. Шесть человек попали в госпитали с коронавирусом в Лабинском районе, по пять – в Кореновском, Выселковском, Динском, Усть-Лабинском и Мостовском районах.

- По три новых пациента с COVID-19 поступили в Геленджике и Анапе, Туапсинском, Курганинском и Тбилисском районах. По два – в Апшеронском, Калининском, Тимашевском, Крымском и Армавире. Единичные случаи зафиксированы в Красноармейском, Отрадненском, Приморско-Ахтарском, Славянском, Темрюкском и Гулькевичском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе региона.

Также известно, что за сутки с коронавирусом выявлено шесть детей, самому младшему – один год. В настоящее время 1063 пациента проходят лечение в стационаре, 1876 – на дому. 73 человека находятся в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких, один – на ЭКМО.

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