16 остановок в Краснодаре заменили на новые

Фото: пресс-служба администрации города

В Краснодаре появится 50 новых остановочных комплексов.

- Сейчас идет замена остановок по улицам Волжской, Средней, Октябрьской, им. Кирилла Россинского, им. Комарова, Уральской, Кожевенной, Скорняжной, Дальней, им. Героев-Разведчиков, Алма-Атинской, Симферопольской, Ярославской, проспекте Чекистов, - сообщает пресс-служба администрации города.

Всего в кубанской столице заменят 33 остановочных комплекса. Все сооружения будут иметь единый хай-тек-стиль. Для этого мэрия проводит конкурс среди подрядчиков.

Остановки должны быть не только эстетичными, но и защищать пассажиров от погодных осадков и солнцепека, что для юга очень актуально.

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