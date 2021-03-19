Трехэтажный самострой в Краснодаре снесли по решению суда

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре снесли трехэтажный дом. Строение по улице Западной площадью в 300 квадратных метров было незаконно построено в 2017 году с нарушением всех градостроительных норм.

Суд удовлетворил иск управления муниципального контроля администрации города и принял решение о сносе. Тем не менее, собственник проигнорировал решение суда.

- И лишь в 2021 году администрация Прикубанского округа совместно с прокуратурой и приставами строение снесли, - сообщили в мэрии Краснодара.

С виновника незаконной стройки взыскали 2 тыс. рублей за каждый день просрочки по неисполнению судебного решения.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

Нарушены все нормы: сгоревшая восьмиэтажка в Краснодаре оказалась самостроем

В городе сформированы комиссии для оценки нанесенного ущерба (читать далее)