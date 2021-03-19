Фото предоставлено пресс-службой театра

В Краснодарском академическом театре драмы имени Горького состоялась премьера комедии «Горе от ума» Александра Грибоедова. Спектакль должен был стать подарком к сотому юбилею театра, но был отложен из-за введения режима повышенной готовности

Режиссёр постановки - Роберт Манукян уже известен краснодарскому зрителю по комедии-гротеску «На всякого мудреца довольно простоты» Александра Островского, которая с большим успехом идёт в Камерном зале театра.

- Спектакль адресован, в первую очередь, молодым зрителям, подросткам, только вступающим во взрослый мир, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе театра. - «Горе от ума» раскрывает пороки общества.

Главные роли исполнили: Заслуженный артист РФ Олег Метелев (Фамусов), заслуженный артист Кубани Арсений Фогелев (Чацкий), Елизавета Велиган (Софья), Ким Сизов (Молчалин).

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