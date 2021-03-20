Фото: пресс-службы мэрии Горячего Ключа

В Горячем Ключе закрыли ковидный госпиталь. Городская больница возвращается к привычному режиму работы. По приказу регионального Минздрава учреждение здравоохранения больше не принимает пациентов с коронавирусной инфекцией.

- Благодаря стабилизации ситуации с опасной инфекцией, принято решение о закрытии госпиталя, который работал с 7 апреля 2020 года, - сообщил глава города Александр Кильганкин.

В больнице проведут масштабную дезобработку помещений, оборудования и вентиляции.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что оперативный штаб Краснодарского края обнародовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией в регионе. Ситуация с коронавирусом остается напряженной, но наблюдается спад заболеваемости. Стабилизацию эпидобстановки медики связывают с вакцинацией населения.

По данным на 19 марта за сутки в Краснодарском крае в госпитали попали 124 человек, накануне было зафиксировано 126 новых случая. Самыми зараженными за день стали Краснодар, Сочи, Новороссийск и Тихорецкий район.

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