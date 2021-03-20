Умер выдающийся кубанский ученый

Евгений Трубилин. Фото: t.me/Kuban_SAU

Стало известно о смерти известного профессора, почетного работника высшего профессионального образования, заслуженный деятеля науки Кубани Евгения Трубилина. Его не стало на 65-м году жизни.

Что стало причиной смерти выдающегося кубанского ученого, пока неизвестно. Однако коллеги говорят, что в последнее время он тяжело болел.

Стоит сказать, что среди студентов и сотрудников КубГАУ Евгений Трубилин всегда пользовался заслуженным авторитетом.

- Более 20 лет он возглавлял кафедру процессов и машин в агробизнесе, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе КубГАУ. - За годы работы в университете профессор внес неоценимый вклад в развитие механизации АПК России.

Кстати, именно под его руководством создана научная школа.

О том, когда простятся с ученым, не сообщается.

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