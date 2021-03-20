Видео ДТП, после которого троллейбус врезался в здание в Краснодаре

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В обстоятельствах аварии, которая произошла в центре Краснодара утром 20 марта, разбираются сотрудники ДПС. Напомним, на пересечении улиц Мира и Суворова столкнулись троллейбус и легковушка, за рулем которой, по словам очевидцев, был таксист.

Момент столкновения попал в объектив камер наружного наблюдения, которые установлены на улице. На кадрах видно, как Lada Largus едет по Суворова, загорается красный свет, но водитель не тормозит, а лишь ускоряется, надеясь проскочить перекресток перед троллейбусом. Но, увы, мужчина не успевает и врезается в бок "рогатику". От удара общественный транспорт отбрасывает в сторону - троллейбус врезается в здание и, счесывая стену, проезжает пару метров по тротуару.

В момент столкновения в салоне находились люди. По уточненным данным, пострадали два пассажира, у них травмы различной степени тяжести.

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Удар был такой силы, что «рогатика» отбросило в стену углового здания. Как говорят очевидцы, оно не обрушилось, однако небольшие повреждения все же есть (читайте далее)