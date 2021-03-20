В Краснодаре троллейбус врезался в здание: есть пострадавшие

Фото: instagram.com/krddtp

Авария случилась в 09:00 в субботу, 20 марта в Краснодаре. Троллейбус после ДТП врезался в здание.

Как сообщают автоинспекторы, 26-летний водитель за рулем Lada Largus ехал по улице Суворова. Мужчина не затормозил перед перекрестком и промчался на красный сигнал светофора. Уже через секунду на скорости он въехал в троллейбус №4, который ехал по улице Мира в сторону вокзала. В салоне в этот момент находились люди.

Удар был такой силы, что «рогатика» отбросило в стену углового здания. Как говорят очевидцы, оно не обрушилось, однако небольшие повреждения все же есть.

- По предварительным данным, в больницу доставлены двое пассажиров общественного транспорта, они получили травмы различной степени тяжести, - уточнил «Комсомольской правде» - Кубань» официальный представитель УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

О том, какая медицинская помошь им требуется, не сообщается. По всей видимости, пассажиры во время столкновения ударились об поручень или кресла. Водитель троллейбуса не пострадал, отделался легкими ушибами и мужчина, сидевший за рулем легковушки.

- Lada Largus работало в качестве такси. Вроде как водитель ехал на заказ, потому в салоне у него никого не было. Похоже, хотел проскочить на красный, но не рассчитал, - говорит «КП» - Кубань» свидетель авария Михаил К.

На месте работает скорая и правоохранители. Фото: очевидца.

По факту ДТП проводится проверка, на месте работают экстренные службы города.

- Причины и обстоятельства аварии устанавливаются, - говорит официальный представитель УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

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