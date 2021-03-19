«Разбилась в День рождения»: подробности аварии, в которой на Кубани погибла девушка-водитель

Фото: пресс-службы УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В Краснодарском крае в ДТП погибла девушка-водитель. Две иномарки столкнулись на автодороге «М-4 Дон», близ Горячего Ключа.

- Сегодня, 19 марта погибшей исполнилось 28 лет, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным авария произошла около 19:00 в районе 1407-го километра междугородней трассы. Девушка вела KIA Rio, но не выбрала безопасную скорость движения, в какой-то момент на левом повороте не справилась с управлением и вылетела на встречную полосу. В этот момент по ней ехал автомобиль Toyota Land Cruiser, водитель иномарки резко затормозил, но это не помогло: жесткого столкновения избежать не удалось.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель KIA Rio погибла на месте происшествия, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В оперативном порядке к 1407-ому километру трассы были направлены сотрудники полиции, спасатели, врачи скорой медицинской помощи.

Чтобы избежать заторов, инспекторы ГИБДД регулировали движение и обеспечивали беспрепятственный подъезд к месту аварии автомобилей экстренных служб.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что 18 марта произошла массовая авария в Анапе. ДТП случилось на перекрестке Анапского шоссе и улице Солнечной, в районе съезда в станицу Анапскую. При столкновении шести машин пострадали три человека – двое мужчин 30 и 60 лет и 54-летняя женщина. С места ЧП были госпитализированы два водителя и пассажир.

По предварительным данным, водитель «Нивы» хотел повернуть налево, но не пропустил автомобиль KIA, который мчался по встречке. От сильного удара иномарку вынесло на другую полосу, где она врезалась сразу в четыре машины: Ford, Datsun, Toyota и LADA Vesta.

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В настоящее время по факту случившегося проводится проверка. Выясняются все обстоятельства случившегося. По предварительным данным, одно из транспортных средств допустило выезд на встречную полосу (подробности)

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Информация о пострадавших уточняется (продолжение)