Подробности массовой аварии в Анапе: при столкновении шести автомобилей пострадали три человека

Скрин видео: https://t.me/anapanovosti

Стали известны подробности массовой аварии в Анапе, которая произошла около 18:00 18 марта. ДТП случилось на перекрестке Анапского шоссе и улице Солнечной, в районе съезда в станицу Анапскую.

- При столкновении машин пострадали три человека – двое мужчин 30 и 60 лет и 54-летняя женщина, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в экстренных службах. – С места ЧП госпитализированы два водителя и пассажир.

В оперативном порядке на перекресток прибыли сотрудники полиции, спасатели, врачи скорой медицинской помощи.

Скрин видео: https://t.me/anapanovosti

В пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю «Комсомольской правде» - Кубань» рассказали подробности столкновения.

По предварительным данным, водитель «Нивы» хотел повернуть налево, но не пропустил автомобиль KIA, который мчался по встречке. От сильного удара иномарку вынесло на другую полосу, где она врезалась сразу в четыре машины: Ford, Datsun, Toyota и LADA Vesta.

- Данный участок дороги входит в число аварийных в Анапе, - обратил внимание представитель пресс-службы. - В настоящее время по факту случившегося проводится проверка. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Анапе в ДТП с автобусом пострадали шесть человек. Они госпитализированы.

Авария случилась утром 4 сентября. На трассе столкнулись два автобуса, один из которых приписан к местному санаторию.

Четыре человека пострадали из вахтового автобуса, а еще двое госпитализированы – из заказного. Одна из пострадавших была доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии. По некоторым данным, медикам не удалось спасти женщину, она скончалась. Сейчас эта информация уточняется. Остальные получили серьезные травмы.

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В Анапе в ДТП с автобусом пострадали шесть человек

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка. Выясняются все обстоятельства случившегося. По предварительным данным, одно из транспортных средств допустило выезд на встречную полосу (подробности)

В Анапе произошла серьезная массовая авария

Информация о пострадавших уточняется (продолжение)