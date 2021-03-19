Фото: пресс-службы УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

На Кубани в аварии погибла 28-летняя девушка-водитель. Два автомобиля столкнулись на автодороге «М4 Дон» Горячеключевского района.

Фото: пресс-службы УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

По предварительным данным 19 марта около 19:00 в районе 1407-го километра девушка за рулем KIA Rio не выбрала безопасную скорость движения, в итог - на левом закруглении дороги не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и столкновение с автомобилем Toyota Land Cruiser.

Фото: пресс-службы УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель KIA погибла. На место происшествия незамедлительно были направлены два экипажа ДПС, двое сотрудников ГИБДД и иные экстренные службы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Фото: пресс-службы УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Чтобы избежать заторов на месте аварии, сотрудники Госавтоинспекции регулировали движение и организовали беспрепятственный подъезд к месту аварии автомобилей экстренных служб.

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