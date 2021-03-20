Названы причины ДТП, после которого троллейбус врезался в здание в Краснодаре.

Правоохранители пока не спешат с выводами после ДТП, которое случилось утром 20 марта в центре Краснодара. Напомним, на пересечении улиц Мира и Суворова столкнулись троллейбус и легковушка, за рулем которой, по словам очевидцев, был таксист. Автоинспекторы сейчас разбираются в обстоятельствах происшествия. Однако уже стали известны предварительные причины ДТП, после которого троллейбус врезался в здание в Краснодаре.

- На данный момент рассматривается версия, что водитель легковушки нарушил правила дорожного движения. Он проехал на запрещающий сигнал светофора - в момент, когда он выехал на перекресток, уже горел красный свет, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» правоохранители.

Напомним, в аварии пострадали два пассажира троллейбуса, остальные участники ДТП отделались легкими ушибами и царапинами.

Ранее сообщалось, что момент столкновения попал в объектив камер наружного наблюдения, которые установлены на улице.

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Удар был такой силы, что «рогатика» отбросило в стену углового здания. Как говорят очевидцы, оно не обрушилось, однако небольшие повреждения все же есть (читайте далее)

Видео ДТП, после которого троллейбус врезался в здание в Краснодаре

Момент столкновения попал в объектив камер наружного наблюдения, которые установлены на улице (подробнее)