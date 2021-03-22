В Геленджике обновят 14 км набережной

Фото пресс-службы Геленджика

В Геленджике с наступлением весны активизировались и коммунальные службы города. Рабочие уже приводят в порядок первую береговую линию. Из-за соленой воды и ветров пострадало не только покрытие балюстрады, но и металлические конструкции светильников и тротуарная плитка.

- В этом году отремонтируют 11,2 тысяч квадратных метров балюстрады, восстановят 5,7 тысяч квадратных метров плиточного мощения тротуаров, из них 570 квадратных метров – будет полностью заменено, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии города-курорта.

В Геленджике, в общем, обновят 14 километров набережной. Ее обновят к началу курортного сезона. Параллельно здесь будут проводиться традиционные работы по озеленению, благоустройству парков и скверов.

Набережную обновляют к сезону каждый год, в том числе белят балюстраду.

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