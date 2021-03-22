Бюджет Краснодара с начала марта вырос на 1,5 млрд рублей

С начала марта в бюджет краевого центра поступил 1 млрд 557 млн рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В 2021 году в городскую казну Краснодара поступило собственных налогов 3 млрд 765 млн рублей. Это 22% от всего годового плана.

- За март бюджет пополнился на 68% больше прошлогоднего, - сообщил директор департамента финансов администрации Александр Чулков.

Всего краевой центр получил 928 млн рублей налоговых и не налоговых поступлений.

По-прежнему приоритетным направлением остается социальная сфера - 3,9 млрд, дорожное хозяйство - 779 млн и ЖКХ - 500,8 млн.

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Это на 1,6% больше намеченных показателей (читать далее)