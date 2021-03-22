Морское такси начнет курсировать между Сочи и Новороссийском с мая

Фото мэрии Сочи

Самый крупный в России оператор речных круизов «Водоходъ» намерен с мая этого года начать рейсы из Сочи в Новороссийск по морю на скоростном судне «Грифон».

На маршруте также будет работать «Комета» на подводных крыльях.

Новый маршрут будет пролегать через порт Геленджика, где суда будут делать промежуточную остановку.

Сейчас решается вопрос о возможной стоимости билетов на маршруте. В компании надеются, что такой способ передвижения будет востребован, особенно в летний период, когда трассы на побережье максимально загружены.

- С запуском нового маршрута расстояние между Сочи и Новороссийском можно будет преодолеть за 3,5–4 часа в зависимости от погоды, - отметил председатель совета директоров «Водохода» Виктор Олерский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сочи запустят морское такси

- За счёт инвестора будут закуплены катера, а также организован технологичный сервис брони и продажи билетов. Два пассажирских судна вместимостью 20 человек будут оборудованы кондиционерами, туалетными комнатами и комфортными креслами авиационного типа, - сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.(читать далее)