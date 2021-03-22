На Кубани наркодилер получил 3,5 года тюрьмы

Фото Светланы Маковеевой

Темрюкским районным судом 22 марта вынесен приговор в отношении жителя Ялты, который ранее был пойман оперативниками ФСБ рядом с Крымским мостом с грузом синтетических наротиков.

- В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий преступные действия мужчины задокументированы и пресечены сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю. В ходе обыска автотранспортного средства на подходе к Крымскому мосту у гражданина изъято 190 грамм синтетических наркотиков типа «амфетамин»,- собщает пресс-служба УФСБ по краю.

Дело затем было передано в МВД. Его расследование в соответствии с частью 2 статьи 228 УК РФ завершено, обвиняемый изобличен в совершенном преступлении.

Темрюкский районный суд приговорил жителя Крыма к лишению свободы сроком на 3 года и 6 месяцев колонии общего режима.

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