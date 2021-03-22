Выборы в четырех сельских поселениях прошли на Кубани

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Жители выбирали руководителей Гришковского, Степного, Забойского и Николаевского сельских поселений.

Главой Гришковского поселения стала Татьяна Некрасова, Степного - Екатерина Емельянова, Забойского - Сергей Шестопаалов, Николаевского - Валерий Шуганков.

Средняя явка по округам составила почти 62%. В выборах были задействованы пять участковых избирательных комиссий. Общее число избирателей составило более 5,6 тыс. человек.

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