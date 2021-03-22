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На Кубани женщина хотела совершить самосожжение, но полицейские успели ее спасти. Инцидент произошел в селе Владимировка, которое находится Приморском районе Новороссийска на 8 марта, но подробности стали известны только сегодня.

Местная жительница подожгла на себе одежду. И не известно, выжила женщина, если бы не подоспели вовремя полицейские. Сейчас в причинах ее поступка разбираются правоохранительные органы, привлекая психологов.

- По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Новороссийске все экстренные службы города были подняты по тревоге. В городе-герое произошел шокирующий случай. Местный житель с рупором залез на 25-метровую трубу котельной, что-то кричал и делал попытки совершить необдуманный поступок.

Около часа с ним беседовал начальник Новороссийского пожарно-спасательного отряда полковник МЧС Дмитрий Кислицын.

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