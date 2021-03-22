«Пуф в цене»: В Сочи за аренду мягкого места на пляже просят от 200 рублей в час

С одной точки выходит 6-8 тысяч рублей Фото: Юлия БАРАНОВА

В Сочи за аренду кресла-мешка на пляже просят от 200 рублей в час. Предприимчивым местным жителям даже в межсезонье удается хорошо зарабатывать. В среднем в солнечный день туристы берут 30-40 пуфов в день.

- Ну, что ж - неплохо скажу я Вам, если даже в несезон с одной точки выходит 6-8 тысяч рублей. А главное, сразу понятно, почему на пляже столько "точек" с этими пуфиками - бизнес-то непыльный, а деньги приносит, - рассказал блогер на платформе «Яндекс.Дзен».

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, В Сочи приезжим сдают балконы для работы онлайн. Такие «офисы» с удовольствием снимают туристы, которые остаются в Сочи на всю зиму.

Специалисты туриндустрии называют такое явление «климатическим туризмом». Люди приезжают на курорт на долгое время, предпочитая московским морозам комфортную южную зиму.

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Оплата за такой «офис» от 500 рублей в день (продолжение)