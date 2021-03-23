В центре Сочи появится огромное граффити с Героем России и ветераном ВОВ Павлом Сюткиным

Фото мэрии Сочи

В рамках проекта «Граффити Победы» в Сочи появится изображение Героя России , ветерана Великой Отечественной войны Павла Сюткина.

Граффити в одном из наиболее посещаемых мест курорта будет представлять собой изображение легендарной самоходки САУ-152, на которой Павел Сюткин, будучи командиром батареи, воевал в составе 3-го Белорусского фронта во время наступательной Прусской операции.

Для размещения изображения выбрана стена под эстакадой автомобильной развязки Краснодарского кольца в районе ТРЦ Моремолл на улице Донской. Высота граффити составит составляет около 6 метров, а длина 30 метров.

– Это место будет видно отовсюду. Торжественное открытие граффити, посвященного Павлу Павловичу Сюткину, запланировано в середине апреля. Эта очень важная акция, которая направлена на военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения, – рассказала вице-мэр Сочи Елена Канюк.

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