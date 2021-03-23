Новыми системами ГЛОНАСС оборудовано 60 городских автобусов в Сочи

Фото мэрии Сочи

Для работы на пассажирских линиях в Сочи закуплены 30 комфортабельных низкопольных автобусов большого класса.

Кроме того, на курорте идет работа над вопросом гораздо более масштабного обновления автопарка общественного транспорта.

- На 60 автобусах заменены модули системы мониторинга ГЛОНАСС на более новые. В планах обновить еще 100 модулей.

Создан оперативный резерв запасных частей. Ремонтные мастерские переведены на работу в усиленном режиме, теперь смена длится с 7 утра и до 8 вечера. Дополнительно созданы ночные бригады для выполнения текущего и заявочного ремонта.,- отметил в своем Инстаграм мэр Сочи Алексей Копайгородский

Сейчас автопарк муниципального «Сочиавтотранса» состоит из 340 автобусов большой и средней вместимости, в основном это МАЗы, ЛиАЗы и ПАЗы.

Предприятие перевозит пассажиров на городских и пригородных маршрутах. Около 1500 рейсов производятся каждый день. ежедневно.

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