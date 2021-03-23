В Краснодаре рассчитают число соцобъектов в новых микрорайонах с учетом плотности застройки

Фото администрации края

В ходе объезда строек в Краснодаре губернатор Кубани отметил, что несмотря на то, что строительная отрасль является весьма весомой в экономике региона, тем не менее застройщики должны выполнять требования и по созданию социальной инфраструктуры.

Вениамин Кондратьев 23 марта посетил ряд строящихся ЖК, при проектировании которых нарушены нормы плотности застройки, а также не хватает социальной инфраструктуры.

Так, например, в краснодарском ЖК «Сказка Град» на улице Мачуги плотность застройки превышена в 2,5 раза. В проекте предусмотрено строительство 9 многоэтажных домов на 4,7 тыс. квартир, но здесь нет ни одного социального объекта рядом.

ЖК «Дыхание» на ул. Летчика Позднякова состоит из 30 многоэтажек, 12 из них уже введены в эксплуатацию. Похожая ситуация сложилась на ул. Кирилла Россинского/ул. Командорской.

– Здесь будут жить около 15 тысяч жителей, плотность превышена почти в 1,5 раза. Нужно 1360 мест в детсадах, видим пока только один на 250 мест. Не хватает как минимум четырех. А также нужна школа на 1550 мест. Ее планируют построить только к концу 2025 года, – отметил главный архитектор края Илья Поздняков.

Тех, кто согласовывал проекты строительства таких ЖК, нужно привлечь к ответственности, считает Вениамин Кондратьев.

– Жителям Краснодара, потенциальным покупателям не надо показывать красивые макеты. Это сейчас не антиреклама, это реальность. Люди должны понимать, что когда купят здесь дома, смогут отвести детей только в перегруженные школы и детские сады, – сказал губернатор.

По мнению Кондратьева, такие современные микрорайоны, но не обеспеченные социальными объектами, парковками, зелеными зонами Краснодару не нужны.

- Это только видимость комплексного освоения территорий. По этой части города через месяц нужно полное понимание по обеспеченности школами и детсадами, – отметил глава региона.

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