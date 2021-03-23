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Общество23 марта 2021 17:37

На Кубани разрабатывают единую концепцию строительства жилых объектов

Без соблюдения правил проекты строек не будут согласованы
Михаил КОНСТАНТИНОВМихаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото администрации края

На заседании градостроительного совета губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подчеркнул необходимость создания единых для всего региона правил жилой застройки.

- Мы ушли от точечной застройки микрорайонов, но и говорить о едином комплексном подходе к развитию территорий пока не можем. Нам нужно, чтобы Краснодар строился красивым, комфортным и удобным для жизни. По-настоящему столичным городом. Алгоритмы застройки утверждены, но они не везде соблюдаются. Есть власть на местах, и она должна выдавать разрешения на строительство и контролировать, как соблюдаются требования, – отметил глава края.

Губернатор поручил профильным ведомствам в кратчайшие сроки разработать и принять единую концепцию застройки городов и районов, в том числе и Краснодара.

По мнению губернатора, ни один строительный проект не должен быть согласован без соблюдения норм строительства социальных объектов.

В ближайшее время Вениамин Кондратьев намерен лично посетить города и районы, откуда краевым властям поступает максимум жалоб от жителей на нарушения в ходе строек.

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В ходе объезда строек в Краснодаре губернатор Кубани отметил, что несмотря на то, что строительная отрасль является весьма весомой в экономике региона, тем не менее застройщики должны выполнять требования и по созданию социальной инфраструктуры.(читать далее)