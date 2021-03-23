В Сочи к сезону установят более 400 камер видеонаблюдения

Фото: sochi.ru.

Сочи уже активно готовит к открытию сезона здравницы, пляжи и экскурсионные объекты, уделяя особое внимание обеспечению мер безопасности и антитеррористической защищенности.

Все территории Сочи охвачены видеонаблюдением. На курорте установлено 1865 камер. Например, сейчас системами видеонаблюдения оборудованы 18 городских парков и скверов, в которых установлены 92 современные цифровые видеокамеры с высоким разрешением.

- В ближайшее время планируется охватить системой видеонаблюдения девять парковых зон (90 камер), 60 спортивных площадок (120 камер). Кроме того, 236 камер добавят в Красной Поляне, на горнолыжных курортах Эстосадка, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии Сочи.

В пресс-службе напомнили, что работа по организации систем видеонаблюдения в общественных пространствах, в которых проходят культурно-массовые мероприятия, ведется в соответствии с поручением главы города Алексея Копайгородского.

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