На всех пляжах - и на воде, и на галечной полосе - должен дежурить профессиональный спасатель Фото: Юлия БАРАНОВА

В Сочи безопасность на пляжах в купальный сезон будут обеспечивать более 700 матросов-спасателей. Каждый из них пройдет к сезону специальный отбор и обучение. Ведь для работы на пляже спасатели должны хорошо плавать, нырять, уметь оказывать первую медицинскую помощь. Переаттестацию они проходят ежегодно.

- На всех пляжах - и на воде, и на галечной полосе - должен дежурить профессиональный спасатель. Это одно из основных условий для открытия пляжной территории, наряду с террористической защищённостью и соблюдением санитарных норм, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Сочи вручили экосертификаты международной награды «Голубой флаг» арендаторам пляжей в торжественной обстановке. Награждение состоялось на обновлённой Ривьерской набережной. Это знаковое место курорта открыто после первого этапа масштабной реконструкции. Главной достопримечательностью отреставрированной набережной стала необычная лестница к морю: с зоной отдыха, пандусом и цветочными клумбами.

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