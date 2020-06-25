В Сочи арендаторам пляжей вручили «Голубые флаги»

В Сочи вручили экосертификаты международной награды «Голубой флаг» арендаторам пляжей в торжественной обстановке. Награждение состоялось на обновлённой Ривьерской набережной. Это знаковое место курорта открыто после первого этапа масштабной реконструкции. Главной достопримечательностью отреставрированной набережной стала необычная лестница к морю: с зоной отдыха, пандусом и цветочными клумбами.

Это знаковое место курорта открыто после первого этапа масштабной реконструкции. Фото: МКУ «Агентство ИНКОМ».

А вот о том, что пляжи Сочи получат «Голубой флаг», стало известно еще 27 апреля в датском Копенгагене. И вот сейчас награду вручили непосредственно владельцам территорий.

«Голубой флаг» свидетельствует о чистоте берега и прибрежных вод, качественной инфраструктуре и доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья. В этом году высокую награду получили 24 российских пляжа, 21 из которых - сочинский.

- Благоустройство и развитие пляжных территорий, качественный сервис и, конечно же, чистота моря – основные задачи для курортной сферы нашего города. Высокое качество морской воды и уровень благоустройства сочинских пляжей официально признаёт и подтверждает международное экологическое экспертное сообщество, - сообщил глава города Сочи Алексей Копайгородский.

Пляжи расположены во всех районах города – от посёлка Лазаревское до Адлера. Это значит, что отдых в Сочи безопасен по всей акватории.

- Старт курортному сезону дан. И он начинается в высокой экологической оценки Черноморского побережья. Несмотря на ограничительные мероприятия, инфраструктура Сочи готовилась ко встрече туристов ещё в межсезонье. И к моменту снятия карантина курортная сфера города была готова в полном объёме, - отметила министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Светлана Балаева.

Сейчас сочинские пляжи обеспечены всем необходимым - арендаторы в полной мере выполняют требования Роспотребнадзора. Фото: МКУ «Агентство ИНКОМ».

Сейчас сочинские пляжи обеспечены всем необходимым - арендаторы в полной мере выполняют требования Роспотребнадзора. Так, при входе на пляж каждому предлагают продезинфицировать руки, а шезлонги и другой инвентарь регулярно обрабатывают антисептиками. Также санитарные нормы соблюдаются в гостиницах, отелях и санаториях.

Впервые пляжи Сочи получил «Голубые флаги» в 2018 году. Фото: МКУ «Агентство ИНКОМ».

Впервые пляжи Сочи получил «Голубые флаги» в 2018 году. Тогда международное жюри отметило шесть городских пляжей, сегодня число обладателей экосертификатов увеличилось на курорте в три с половиной раза. В число награждённых вошли пляжи «Приморский» «Приморский-1», «Приморский-2», «Бархатные сезоны», «Чайка», «Чайка Детский» «Имеретинка-1», «Ривьера», «Юг», «Взморье», «Заполярье», «Камелия», «Багратион», «Огонёк 1», «Огонёк 2», «Рэдиссон», «Рэдиссон Конгресс», «Бридж Резорт», пляж отеля «Лазурная», оздоровительного комплекса «Дагомыс» и пляж имени Мориса Тореза.

На данный момент в Сочи уже прибыли более 30 тысяч туристов. Сейчас их принимают 33 санатория и 102 гостиницы. Всего в городе возобновили работу 136 предприятий санаторно-курортной сферы.

Ранее сообщалось, что в Сочи отдыхающих принимают более 60 приморских территорий.