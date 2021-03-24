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Происшествия24 марта 2021 11:30

ФСБ опубликовало видео задержания лицеиста, который планировал нападение на одноклассников

Школьник испытывал взрывы на себе
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Фото ФСБ РФ

ФСБ обнародовало кадры задержания учащегося сочинского лицея, который готовил атаку на одноклассников. У юноши были изъяты взрывчатки и компоненты бомб. Своими планами парень делился в социальных сетях. Он рассказывал, как производил бомбы, а затем опробовал их на себе.

- Чуть не взорвался, – комментировал записи юноша. Изготавливал взрывчатые вещества он прямо на газовой плите. Чтобы не получить ожоги лица, использовал маску. Судя по записи в социальных сетях, парень активно экспериментировал с составом взрывчатых устройств.

- В Сочи задержан ученик лицея после размещения в соцсетях информации о намерениях изготовить взрывчатое вещество и совершить нападение на одноклассников, - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в Центре общественных связей ФСБ России.

Во время обысков силовики нашли в квартире юноши взрывчатое вещество и компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств.

- Помимо бомбы у него изъяли мобильный телефон и дневник, в которых была информация с инструкциями по сборке и применению взрывных устройств, а также материалы о вооруженных нападениях на образовательные учреждения, - добавили в пресс-службе ФСБ России.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении учащегося лицея.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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