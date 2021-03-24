500 тонн чая планируют собрать на Кубани

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края
Чайная отрасль Краснодарского края набирает темпы. Так, в 2021 году планируется собрать 500 тонн чайного листа. Это на 40% больше, чем в прошлом году. В 2020 году из-за засухи было собрано всего 350 тонн чая.
– В этом году запасы влаги пополнились, и, я думаю, мы соберем чайного листа на уровне 500 тонн, – сказал министр сельского хозяйства Федор Дерека.
Он отметил, что заморозки и снег не повлияли на состояние чайных плантаций.
Сейчас идет восстановление чайных плантаций в районе Сочи. Всего самого северного чая в мире произрастает на площади 360 га.
Бюджет Краснодарского края готов компенсировать 80% на реконструкцию плантаций и орошение, уточняет пресс-служба краевой администрации.
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