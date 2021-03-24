500 тонн чая планируют собрать на Кубани

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Чайная отрасль Краснодарского края набирает темпы. Так, в 2021 году планируется собрать 500 тонн чайного листа. Это на 40% больше, чем в прошлом году. В 2020 году из-за засухи было собрано всего 350 тонн чая.

– В этом году запасы влаги пополнились, и, я думаю, мы соберем чайного листа на уровне 500 тонн, – сказал министр сельского хозяйства Федор Дерека.

Он отметил, что заморозки и снег не повлияли на состояние чайных плантаций.

Сейчас идет восстановление чайных плантаций в районе Сочи. Всего самого северного чая в мире произрастает на площади 360 га.

Бюджет Краснодарского края готов компенсировать 80% на реконструкцию плантаций и орошение, уточняет пресс-служба краевой администрации.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

«Краснодарский чай «Века» представил Кубань на форуме Россия-Африка в Сочи

Десерт из напитка стал изюминкой презентации местной чайной компании (читать далее)