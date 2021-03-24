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Коронавирус Covid-1924 марта 2021 17:02

Почти 175 тысяч жителей Краснодарского края привились от коронавируса

В крае работают пункты вакцинации на базе поликлиник, ФАПов и центров профилактики
Михаил КОНСТАНТИНОВМихаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото Минздрава края

По данным регионального Минздрава на 24 марта привились от COVID 19 174 900 жителей края. Только за последние сутки вакцинировались 3860 человек.

- Вакцинация является добровольной и бесплатной. Желающим сделать прививку нужно предварительно позвонить в медицинское учреждение по месту жительства и пройти врачебный осмотр. Также доступна запись на портале Госуслуг,- напоминают в региональном министерстве здравоохранения.

Прививки от коронавируса делают два раза с интервалом в три недели. Масштабная вакцинация жителей края началась в декабре 2020 года.

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В Краснодарском крае число новых случаев коронавирусной инфекции продолжает идти на спад. По последним данным, в регионе 119 зараженных. Среди них: двое детей до 18 лет. Всего же с начала пандемии на Кубани число случаев заболевания ковидом превысило 41,4 тысячи человек. Однако в крае сохраняются все санитарно-эпидемиологические требования – масочный режим, социальная дистанция, дезинфекция.(читать далее)