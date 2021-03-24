Почти 175 тысяч жителей Краснодарского края привились от коронавируса

Фото Минздрава края

По данным регионального Минздрава на 24 марта привились от COVID 19 174 900 жителей края. Только за последние сутки вакцинировались 3860 человек.

- Вакцинация является добровольной и бесплатной. Желающим сделать прививку нужно предварительно позвонить в медицинское учреждение по месту жительства и пройти врачебный осмотр. Также доступна запись на портале Госуслуг,- напоминают в региональном министерстве здравоохранения.

Прививки от коронавируса делают два раза с интервалом в три недели. Масштабная вакцинация жителей края началась в декабре 2020 года.

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