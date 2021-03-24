В Сочи на набережной реки установили новые эко-скамейки

Фото мэрии Сочи

На набережной горной реки Мзымты в адлерском районе Сочи теперь установлены новые скамейки, изготовленные из необычного материала. Для изготовления уличной мебели использовалось вторичное сырье ,прошедшее специальную переработку.

Десять скамеек и десять урн выполнены из полимеро-песчаного композита, с добавлением фольгированного пластика. Это позволяет стилизовать конструкции под мрамор.

– Для изготовления одной такой скамейки производитель перерабатывает пять тысяч пластиковых пакетов, бывших в употреблении. Этот проект позволяет не только благоустроить общественные территории, но и сохранить окружающую среду, – рассказал глава администрации Адлерского района Сочи Николай Бескровный.

Вскоре, уже к началу мая, на местной набережной будет отреставрирована вся имеющаяся уличная мебель

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