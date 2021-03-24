Гимназисты Сочи указали мэру Копайгородскому на нехватку спортивных площадок

Фото: пресс-служба мэрии Сочи

В Сочи прошла открытая встреча школьников в гимназии №6 с мэром города Алексеем Копайгородским. На встрече ребята активно участвовали в обсуждении, как разнообразить досуг своих сверстников и как в этом им может помочь город. Накопившиеся проблемы также были озвучены главе.

Виктория Осипова, девятиклассница гимназии №6, предложила ввести в школьную программу медосмотры психологом.

- Это бы помогло профилактике подростковых депрессий. Я рада возможности открыто обсудить волнующие школьников вопросы с главой города, - считает Виктория Осипова.

Кроме местных на встречу пришли и представители из 20 школ и члены городского ученического совета старшеклассников. Ребята обсудили с мэром возможность увеличить количество спортивных площадок в микрорайоне Макаренко, сделать доступными спортивные секции.

Были предложения о создании клубов для творчески одаренных детей, встречи с молодыми артистами города-курорта. Школьники предложили мэру организовать в Сочи межшкольные спортивные соревнования.

- Неважно, чем вы сейчас увлекаетесь, - спортом, наукой, культурой или образованием. Важно быть лучшими в своей области. И тогда всего через 10-15 лет каждый из вас сможет непосредственно участвовать в развитии Сочи, - отметил мэр.

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