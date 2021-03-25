На Кубани в ДТП с междугородним автобусом погиб водитель

Скрин видео экстренных служб

В Краснодарском крае в ДТП с рейсовым автобусом погиб водитель иномарки. Авария произошла на трассе Краснодар-Ейск. Автобус, выполняющий рейс из Москвы в Симферополь столкнулся с Volkswagen Polo в ночь на 24 марта.

- Водитель легкового автомобиля погиб на месте, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в экстренных службах.

Он уточнил, что погибший оказался зажат в искорёженном автомобиле, его деблокировали спасатели при помощи гидравлического оборудования

На место аварии в оперативном порядке прибыли инспекторы ДПС, сотрудники 33 пожарно-спасательной части, медики скорой помощи. Подробности происшествия и причины ДТП устанавливаются.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодарском крае в аварии пострадали четыре человека. ДТП произошло в ночь на 9 февраля на трассе Краснодар – Кропоткин, перед виадуком.

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