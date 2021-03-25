«Зима не отпускает»: На Кубани синоптики на ближайшие сутки прогнозируют мокрый снег

На Черноморском побережье ночью от -1 до +4°С, днем от +4 до +9°С Фото: Юлия БАРАНОВА

На Кубани синоптики на ближайшие сутки прогнозируют мокрый снег. В регионе ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений: ливень в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 20 м/с.

- Утро началось с тумана и налипания мокрого снега, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. -Ветер западной четверти 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью от -3 до +2°С, днем от +5 до +10°С. На Черноморском побережье ночью от -1 до +4°С, днем от +4 до +9°С.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что настоящий сюрприз преподнесла жителям Кубани погода во вторник, 23 марта. На Краснодарский край обрушился мощнейший снегопад.

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