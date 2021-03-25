Фото: krd.ru.

В Краснодаре благоустроят сквер Льва Толстого в Славянском микрорайоне. В зеленой зоне оборудуют прогулочные дорожки, места для тихого отдыха, детские и спортивные площадки. На территории сквера появятся новые системы освещения и полива, здесь высадят 180 деревьев и 7,5 тыс. кустарников.

- Это будет современный, благоустроенный сквер со всеми необходимыми элементами благоустройства, - сообщил глава Краснодара Евгений Первышов.

Мэр предложил рассмотреть возможность оборудование скейт-парка сквере и поручил в обязательном порядке предусмотреть туалетный модуль для посетителей сквера.

Евгений Первышов обратил внимание, что параллельно с благоустройством зеленой зоны начнут обновлять построенный здесь 30 лет назад Центр культуры и досуга.

- Думаю, это лучший подарок к профессиональному празднику - Дню работника культуры Краснодарского края для специалистов центра, - заключил мэр.

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