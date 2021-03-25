На Кубани создали две новые охраняемые природные территории регионального значения

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае создали две новые охраняемые природные территории регионального значения. Особый статус присвоен объектам, расположенным на землях Краснодарского лесничества – Болгарскому острову и Киргизским плавням. Это сделано по поручению губернатора Вениамина Кондратьева, чтобы защитить зеленые зоны от застройки.

– Комплексное экологическое обследование территорий показало, что они имеют высокую значимость для сохранения массивов пойменных лесов реки Кубань, а также ландшафтного и биологического разнообразия региона, – сообщил вице-губернатор Сергей Болдин.

Напомним, что оба объекта находятся недалеко от микрорайона Гидростроителей. Площадь Болгарского острова – 36,6 га, Киргизских плавней – 29,6 га.

Напомним, что на Кубани продолжают межевать особо охраняемые природные территории. С 2016 года в регионе было выделено 27 таких участков местного значения. Постановка на госучет парков, скверов и бульваров защищает их от застройки.

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