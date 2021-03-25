В Краснодаре открыли шестой выездной пункт вакцинации от коронавируса

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В краевом центре открылся еще один, шестой, пункт вакцинации. Прививку от коронавируса теперь можно сделать в городской больнице №2 по улице Тихорецкой. Записываться на вакцину заранее не нужно.

- Прививку в шестом пункте вакцинации можно сделать без записи, в порядке живой очереди. С собой необходимо взять паспорт, страховой медицинский полис и СНИЛС, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В пункте вакцинации на Тихорецкой установили необходимое холодильное оборудование, открыли помещение для регистрации пациентов, кабинет врача, прививочную и комнату отдыха.

Напомним, в Краснодаре выездные пункты вакцинации работают возле ТЦ «Красная площадь» и на втором этаже здания, также на Главной городской площади, в Центр медицинской профилактики на Трамвайной, 5 и на третьем этаже ТРЦ «СБС».

Все пункты вакцинации работают без перерыва и выходных с 10:00 до 17:00.

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