Второй этап реконструкции верхнего парка возле пляжа «Ривьера» в Сочи завершат в июне

Фото: sochi.ru

В городе-курорте продолжают обновлять верхний парк возле пляжа «Ривьера». На набережной убрали все провода в подземные кабель-каналы, отказавшись от традиционного мачтового освещения. Здесь установят современные ландшафтные светильники.

- Реконструкция второго этапа будет завершена к началу курортного сезона. Парк и сам пляж «Ривьера» в июне будут открыты для горожан и отдыхающих, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в мэрии Сочи.

Сейчас на территории укладывают плитку, позже установят питьевые фонтанчики и архитектурные формы. На пляже расширят зону для воркаута.

– Верхняя зона от автомобильного моста через реку Сочи до ее устья будет закрыта для безопасности до окончания работ. Здесь будут проводиться сложные монтажные и строительные работы, – добавил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Стоит отметить, что к третьему этапу реконструкции парка приступят в конце года. Здесь построят новый пешеходный мост.

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