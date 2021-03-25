В Сочи задержаны четверо участников экстремисткой организации

В Сочи задержаны четверо адептов запрещенной в России организации Фото: Александр ГЛУЗ

Четверо сочинцев обвиняются во вовлечение молодежи в экстремистскую организацию. По оперативным данным, трое мужчин и одна женщина являются членами религиозной организации «Свидетели Иеговы города Сочи»*.

Как известно, в 2017 году Верховным Судом РФ организация была признана экстремистской и запрещена на территории страны.

Задержанные граждане с 2018 по 2020 год активно вели пропаганду и вербовку сочинцев. УФСБ и ГУ МВД России по Краснодарскому краю пресекли деятельность адептов. Возбуждение уголовного дела стало результатом совместной системной работы органов Следственного комитета России, МВД и ФСБ.

- По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ Следственного Комитета по Краснодарскому краю.

*Организация запрещена в России

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