Решил мстить сверстникам из-за проблем в семье: Психолог о сочинском школьнике, который хотел взорвать лицей

Фото: ФСБ России.

Что сподвигло 14-летнего подростка из Сочи готовить массовое убийство сейчас выясняют правоохранители. Благодаря сотрудникам ФСБ удалось предотвратить беду, которая могла унести жизни детей и взрослых. Ведь свой страшный план он хотел осуществить в стенах лицея, где учится.

По данным спецслужб, школьник тщательно готовился к теракту в родной гимназии. Заведение, где учился подросток, слывет одним из престижных в Сочи. 14-летнего Мишу сверстники описывают скромно: незаметный, тихий, но не хулиган. Может поэтому у социальных служб ни разу не возникало поводов для беспокойств.

К нападению подросток готовился долго. Фото: ФСБ России.

Сейчас с мальчиком беседуют силовики, выясняющие, что заставило подростка начать изготавливать взрывчатку на собственной кухне. Предварительные мысли озвучивают и психологи.

- Очень часто, если ребенка ущемляют, не дают право голоса, многое запрещают, то он хочет вырваться из этого подчинения, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» психолог Маргарита Репина. - Первым делом, человек совершает агрессию, направленную внутрь себя. Это как раз объясняет, почему подросток пробовал эксперименты на себе. Но причинять себе боль ему не понравилось. Так, свою агрессию он решил выплеснуть на других.

По мнению психолога, ему нужно было найти виноватых в этой ситуации, но он, скорее всего, даже не отдавал отчет своим действиям, не понимал, что хочет устроить страшное - взрыв.

А еще парень изготовил эскиз самодельного пистолета.

- Зачастую ребенок противостоять родителям не может, потому что для него они все равно значимые фигуры. Поэтому он ищет слабых, чтобы самоутвердиться. Эту роль у юноши выполняли сверстники, - продолжает Маргарита Репина.

Стоит сказать, мальчик все свои планы в секрете не держал, более того - активно делился всем, что готовит в соцсетях, что и позволило силовикам его вычислить. Это поведение, по мнению психолога, тоже объяснимо.

- Подросток искал оправдание тому, что делает, оправдание своей агрессии. Ему нужно было услышать, что он прав. Поэтому он и загрузил видео в соцсети. Но никто ему в этот момент не смог объяснить, что он задумал страшное убийство, за которое ему придется ответить, более того, понести серьезное наказание. Ведь он уже не ребенок, - говорит психолог Маргарита Репина.

Напомним, сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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