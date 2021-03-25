В Сочи капремонт по плану 2021 года завершен в 15 многоквартирных домах

Фото мэрии Сочи

По данным городских властей , в 2021 году на курорте будут отремонтированы 80 многоквартирных домов.

Подрядчики должны выполнить более 160-ти видов работ, при этом на новые будут заменены более 60 лифтов. Кроме того в десятках жилых домов заменят инженерные коммуникации, а также системы водоотведения и водоснабжения.

– Сейчас ведутся строительно-монтажные работы в 34 многоквартирных домах, в них будут заменены 33 лифта. Завершены работы в пятнадцати домах, – рассказал директор департамента ЖКХ администрации Сочи Артур Рогонян.

По существующему плану, в 2022 году в Сочи намечено провести капремонт более чем в сотне жилых домов на сумму около 350 млн рублей.

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