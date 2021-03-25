1 сентября в РФ начнется «гаражная амнистия»

Фото мэрии Сочи

Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект о «гаражной амнистии». Разбираемся, в чем суть законопроект, зачем он нужен, а также кому это выгодно.

Настоящее полное название законопроекта № 1076374-7 – «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях урегулирования вопросов приобретения гражданами прав на гаражи и земельные участки, на которых они расположены». Рассмотрение проекта закона по упрощению регистрации гаражей в Госдуме стартовало еще в начале 2020 года. Прежде чем внести в думу, закон разрабатывался Минэкономразвития РФ совместно с Росреестром два года.

Что такое «гаражная амнистия»? Здесь можно провести аналогию с уже известной «дачной амнистией». Суть законопроекта в возможности получения в собственность земли, на которой построен гараж, бесплатно. Предусматривается одновременный государственный кадастровый учет и государственная регистрация права собственности на гаражное строение и землю под ним.

Какие гаражи попадают под амнистию? Требования для гаражей следующие:

— Сама постройка должна быть отдельно стоящей, капитальной, одноэтажной, с фундаментом и стенами. Также гараж может быть блокирован общими стенами с другими гаражами в одном ряду, иметь общие с ними крышу, фундамент и коммуникации. Гаражи-ракушки, подземные гаражи, а также строения на индивидуальном участке не попадают под амнистию.

— Гараж построен до 30 декабря 2004 года, когда вступил в силу Градостроительный кодекс РФ.

— Гараж стоит на государственной или муниципальной земле.

— Земля под гараж была предоставлена гражданину организацией, например кооперативом или работодателем, либо выделена иным образом.

Важно! Под гаражную амнистию попадают только официально разрешенные постройки. Самовольные и стихийно возведенные гаражи учитывать не будут.

Во втором чтении был принят ряд поправок, по которым амнистия распространяется на землю под «сваренными» металлическими (некапитальными) гаражами.

Также законом предусмотрены особые условия для граждан с инвалидностью. Новый порядок устанавливает возможность возведения некапитальных гаражей вблизи места жительства инвалидов без предоставления земельного участка и установления сервитута.

Какой срок у «гаражной амнистии»? Закон вступит в силу 1 сентября 2021 года и будет действовать до 2026 года, соответственно у граждан будет 5 лет, чтобы заявить свои права на гараж.

Зачем вообще регистрировать гараж? Как уже было сказано, речь идет о гаражах, возведенных на муниципальной земле. Если земля никому не принадлежит, значит невозможно ее продать, подарить, наследовать или взять кредит на приобретение. Появление владельца позволит совершать сделки с недвижимостью. К тому же государственную землю власть может изъять под собственные нужны или отдать под застройку. В результате чего автовладельцы лишатся гаражей и, вероятно, не получат никакой компенсации. При этом совершенно законно, ведь земля им не принадлежит.

Что нужно, чтобы зарегистрировать гараж? В законе назван перечень документов, которые необходимы для подтверждения права собственности на гараж:

- Документ о предоставлении или выделении земельного участка.

- Схема расположения земельного участка (если участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории).

Если перечисленные документы отсутствуют, можно предоставить один из следующих документов:

- Договор о подключении гаража к сетям инженерно-технического обеспечения.

- Договор об уплате коммунальных услуг.

- Документы, подтверждающие оплату коммунальных услуг гражданином.

- Документ, подтверждающий проведение государственного технического учета и (или) технической инвентаризации гаража до 1 января 2013 года, в котором заявитель указан в качестве правообладателя.

Помимо перечисленных в законе документов, каждый регион сможет расширить список бумаг, которыми можно доказать право владения.

Приватизировать бесплатно гараж и землю под ним сможет не только первоначальный владелец, но также его наследник. Если гражданин приобрел гараж, подпадающий под гаражную амнистию, у первоначального владельца, он также может оформить права в упрощенном порядке.