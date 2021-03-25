Городскую набережную в Туапсе реконструируют и расширят

Фото: открытые источники

Главгосэкспертиза выдала разрешение на реконструкцию берегоукрепления от Широкого мола до пирса в районе морского порта Туапсе. Его длина составляет почти 700 метров.

Специалисты, проведя исследование, выяснили, что нынешнее берегоукрепление сильно изношено. И это неудивительно, ведь оно было построено еще в 1954 году.

По проекту будет расширена прогулочная зона набережной и укреплен берег от размыва специальными волнорезами. Сооружение станет шире и выше на 10 метров вблизи Морского бульвара.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

В Туапсе обрушилась подпорная стена

ЧП произошло на улице Кирова в районе дома № 64 (читать далее)